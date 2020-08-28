ДТП произошло накануне , на 2 км дороги Сенинские Дворики - Тюрмеровка.

Девятилетний велосипедист попал под колеса грузовой Скании. ДТП произошло накануне, на 2 км дороги Сенинские Дворики - Тюрмеровка.Ребенок ехал в попутном направлении и неожиданно стал пересекать проезжую часть прямо перед грузовиком. По счастливой случайности он остался жив. Сейчас он больнице. К сожалению, это не единственный случай, комментируют ДТП в областном управлении ГИБДД. С начала года на дорогах области зарегистрировано 22 подобных происшествия и все 22 ребенка получили травмы.Фото Региональное управление ГИБДД