В Можайском районе столицы инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, в салоне которого находился подозреваемый...

«Оперативниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Главного управления МВД России по городу Москве задержан подозреваемый в хранении и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.По имеющейся информации, житель одной из стран Центральной Азии закупал крупные партии наркотиков, после чего фасовал на более мелкие и реализовывал в Московском регионе через тайники-закладки.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили предполагаемого злоумышленника. В Можайском районе столицы инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, в салоне которого находился подозреваемый. В ходе осмотра транспортного средства под водительским сиденьем обнаружено два свертка с веществом, которое по результатам исследования признано наркотическим средством – героином общей массой более 260 граммов.При обыске по месту проживания задержанного изъяты ещё более семи килограммов героина, а также весы и упаковочный материал.Следователем отдела МВД России по Можайскому району города Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 228.1 УК РФ.В настоящее время уголовные дела переданы в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк