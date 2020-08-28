В последние дни лета на область надвигается непогода. В МЧС информируют о неблагоприятных погодных явлениях, которые накроют регион в ближайшие часы. На территории области ожидается

В последние дни лета на область надвигается непогода. В МЧС информируют о неблагоприятных погодных явлениях, которые накроют регион в ближайшие часы. На территории области ожидается сильный дождь с грозой. Также в области будет бушевать сильный южный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ненастная погода сохранится в регионе и в первой половине дня 29