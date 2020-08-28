Джентльмен идёт по городу, навстречу их английский бомж.
-Сэр, дайте монету, я голоден.
- Дал бы я тебе монету - так ведь пропьёшь.
- Нет Сэр, не пропью, я голоден.
- Дал бы я тебе монету - так ведь отнесешь её в игровые автоматы.
- Нет Сэр, не отнесу, только на еду.
- Дал бы я тебе и две монеты - так ведь истратишь на женщин.
- Нет Сэр, клянусь.
- Слушай, а пойдём ко мне домой.
- Что вы Сэр, я грязен, я не мыт...Дома ваша жена...
- Да-да, жена, именно ей я и должен тебя показать. Я должен показать ей как выглядит человек, которого не интересуют ни алкоголь, ни женщины, ни игровые автоматы.
еще анекдот!