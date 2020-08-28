В июле, по данным Владимирстата, значительно подорожали свежесрезанные цветы – на 8,5%, доска обрезная – на 7,8%, ковры и ковровые изделия – 4,2%, ткани хлопчатобумажные – на 3,7%, газовое моторное топливо – на 3,5%.

В июле, по данным Владимирстата,значительно подорожали свежесрезанные цветы – на 8,5%, доска обрезная – на 7,8%, ковры и ковровые изделия – 4,2%, ткани хлопчатобумажные – на 3,7%, газовое моторное топливо – на 3,5%.Выросли цены на отдельные виды электротоваров и других бытовых приборов: на машину стиральную автоматическую – на 2,6%, триммер электрический – на 2,8%. При этом снизились цены средние цены на такой товар как холодильник двухкамерный, электрочайник – на 1,9%, электроутюг – на 1,2%, лампы энергосберегающие - на 0,6%, батарейки электрические типа АА – на 0,5%.Из непродовольственных товаров первой необходимости, цены на газовое моторное топливо выросли на 3,5%,пеленки для новорожденных – на 2,8%,спички - на 1,4%,бензин автомобильный,пасту зубную – на 1,0%,бумагу туалетную,щетки зубные - на 0,9%,мыло хозяйственное – на 0,4%,подгузники детские – на 0,3%,порошок стиральный – на 0,2%.Одновременно цены снизились на мыло туалетное – на 1,0%, гигиенические прокладки – на 0,3%, сухие корма для домашних животных – на 0,1%. Не изменились цены на дизельное топливо.