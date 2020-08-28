Двум жителям понадобились спасустройства, чтобы выбраться на улицу.

28 августа в 14.30 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании в подвале многоквартирного двухэтажного дома по адресу г. Суздаль, ул. Советская, д. 42.На место оперативно прибыли пожарные 26-й пожарно-спасательной части. По прибытии установлено, что происходит горение мусора в подвале на площади 4 кв.м. Из-за сильного задымления было принято решение о спасении жильцов дома. 8 человек были эвакуированы, 2 спасены при помощи спасустройств и выведены на свежий воздух. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются дознавателями. К тушению привлекались 2 единицы техники и 6 человек.Фото ГУ МЧС по Владимирской области