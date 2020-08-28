Спасли 2 человек и 8 эвакуировали из-за горящего мусора. В Суздале произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Жители дома на улице Советской сообщили спасателям о пожаре в подвале здания.

Спасли 2 человек и 8 эвакуировали из-за горящего мусора. В Суздале произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Жители дома на улице Советской сообщили спасателям о пожаре в подвале здания. Когда расчеты МЧС прибыли на место происшествия, выяснилось, что густой дым заполнил подъезд. Было принято решение выводить жителей из дома. 8 человек эвакуировали, еще двоих вывели