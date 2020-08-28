Зрители показов в Суздале определят, кто же станет победителями зрительского голосования кинофестиваля «Время молодых»

С 28 по 30 августа 2020 года в Суздале на площадках Центра культуры и досуга города пройдет кинофестиваль «Время молодых», организатором которого выступает владимирский киноклуб «Политехник».В течении 6 месяцев зрители киноклуба на показах во Владимирском государственном университете им. Н.Г. и А.Г. Столетовых оценивали фильмы молодых русскоговорящих режиссеров. В результате в финал вышли три полнометражные картины и три короткометражные. Это фильмы: Юсупа Разыкова «Керосин», Киры Коваленко «Софичка», Дарьи Жук «Хрусталь», Асаада Аббуда «Снегурочка», Ивана Григолюнаса «Три дня Клавы Грачёвой», Егора Чичканова «Не в форме».Зрители показов в Суздале определят, кто же станет победителями зрительского голосования кинофестиваля «Время молодых». Открытие фестиваля в 19.00 28 августа 2020 г. (пятница)