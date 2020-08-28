К совершению преступления оказался причастен знакомый потерпевшего.

25 августа в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району поступило сообщение от жителя микрорайона Нововязники города Вязники о краже мотоцикла стоимостью 60 тысяч рублей. Злоумышленник отогнул ворота гаража, принадлежащего потерпевшему, и совершил кражу.Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастен ранее судимый местный житель 1994 года рождения.Подозреваемый рассказал сотрудникам полиции, что, проходя мимо гаража своего знакомого и зная, что в гараже хранится мотоцикл, проник в помещение и похитил указанное транспортное средство.По данному факту следственный отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.