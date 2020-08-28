В Вязниках за ночь сгорело 2 автомобиля. Машины были припаркованы на улице Озерной, ЧП произошло в тот момент, когда владельцев рядом с транспортными средствами не было. В МЧС сообщение о

В Вязниках за ночь сгорело 2 автомобиля. Машины были припаркованы на улице Озерной, ЧП произошло в тот момент, когда владельцев рядом с транспортными средствами не было. В МЧС сообщение о возгорании поступило в 3:30 утра. Горели легковушка и микроавтобус. Спасатели незамедлительно выехали на место, пожар потушили на площади 4 кв. м. К ликвидации последствий пожара