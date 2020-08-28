В августе владимирцы смогут получить сразу несколько пособий на несовершеннолетних детей. Однако, выплаты получат только те семьи, которые ранее не успели подать заявление на помощь от государства в условиях пандемии.

В августе владимирцы смогут получить сразу несколько пособий на несовершеннолетних детей. Однако, выплаты получат только те семьи, которые ранее не успели подать заявление на помощь от государства в условиях пандемии.Как пояснила Надежда Тяглецова- заместитель управляющего региональнымотделением Пенсионного фонда , семьи с детьми от трех до 16 лет могут рассчитывать на пособия в размере 20 тысяч рублей, а на малышей до трех лет выплатят сразу 15 тысяч за три месяца. Для начисления субсидий нужно обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации или подать заявление через портал Госуслуг. Срок получения выплат- до 1 октября 2020 года.Надежда Тяглецова заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Владимирской области:- Мы проводим работу по смс-оповещению данных граждан, чтобы полностью охватить всех , кто имеет право на данные выплаты. Деньги предоставляются за счет средств федерального бюджета. На сегодняшний день, у нас выплаты получили 96 процентов всего семей на территории Владимирской области на сумму 4,9 миллиарда рублей. Очень важно, чтобы все оставшиеся граждане получили данные выплаты.