Много лет руководитель пресс-службы областного управления Следственного комитета, полковник Ирина Александровна Минина была надежным коллегой и товарищем для СМИ.

Много лет старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области, полковник юстиции Ирина Александровна Минина искренне и самоотверженно служила делу законности и правопорядка, обеспечению общественности правдивой, доступной и максимально полной информацией. Сейчас ее называют легендой прессы, и это не преувеличение. Каждый журналист мог обратиться к ней с любым вопросом, касающимся ее сферы, и быть уверенным, что она в максимально короткий срок даст точную информацию. В отношении ее определения "самоотверженная", "уравновешенная", "человечная" - это не просто слова, а достоверная характеристика. Она дала своим коллегам настоящий пример служения, выполнения своего долга. Мы знали ее и как доброго, отзывчивого человека, умного и корректора.Ирина Минцева умерла ночью после продолжительной болезни.Мы приносим соболезнования родным и близким Ирины Мининой и скорбим вместе с ними. в скором времени появится информация о том, где и когда состоится процедура прощания.