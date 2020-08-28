Наш регион находится в тройке лидеров Владимирская область по уровню внедрения энергоэффективных светильников.

В регионе продолжает действовать государственная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности во Владимирской области».Кроме того, в этом году развивается благотворительная программа по модернизации систем освещения в детских домах Владимирской области. Так, компания «ЭкоЭнергоТехнологии» в двух детских домах области – в Муромском и Ляховском – бесплатно заменила 25 старых светильников на современные светодиодные, а также установила 14 уличных прожекторов для освещения прилегающей к зданиям детских домов территории.В детских домах установлены системы управления наружным освещением, которые гарантируют автоматизированное включение и отключение светильников в соответствии с уровнем естественной освещенности.Владимирская область занимает второе место по уровню внедрения энергоэффективных светодиодных светильников в системах наружного освещения согласно докладу Минэкономразвития России о состоянии энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации.