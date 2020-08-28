Установлена причастность обвиняемого к совершению 12 преступлений.

Отделом дознания УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.Дознанием установлено, что в период с апреля по август текущего года молодой человек совершал хищения товаров различного наименования из сетевых магазинов. Товар он похищал в то время, когда поблизости никого не было, прятал под одежду и уходил, не расплатившись. Похищенное он сбывал, а денежные средства тратил на личные нужды. Установлена причастность обвиняемого к совершению 12 преступлений. Общий ущерб от противоправных действий составил около 12 тысячи рублей. Фигурант был заключен под стражу.В феврале текущего года молодой человек привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение). Ему было известно, о том, что в случае повторного совершения хищения им имущества, он будет привлечен к уголовной ответственности.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.