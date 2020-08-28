Владимир Сипягин заявил об этом на областном родительском собрании, которое состоялось 27 августа

27 августа прошло традиционное Областное родительское собрание, на котором обсуждались вопросы готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, проведения линеек 1 сентября и особенности организации учебного процесса. В этом году из-за коронавирусных ограничений мероприятие проводилось в онлайн-формате. Губернатор Владимирс Сипягин также принял в нем участие по видеконференцсвязи.Он попросил родителей с пониманием и всей серьёзностью отнестись к повышенным мерам безопасности, которые установлены в учебных заведенияхи опроверг слухи о якобы запланированном возвращении к дистанционному обучению со второй половины сентября.«Сейчас распространяются слухи о якобы запланированном возвращении к дистанционному обучению во всех школах с конца сентября. Эта информация не соответствует действительности, таких планов нет. Президент России Владимир Путин подчёркивает, что дистанционное образование не заменит очной формы. Полностью согласен с главой государства», - заявил губернатор Владимирской области