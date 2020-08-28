Его обвиняют сразу в 12 кражах.

Его обвиняют сразу в 12 кражах.апреля по август текущего года молодой человек совершал хищения товаров из сетевых магазинов.Брал, когда поблизости никого не было, прятал под одежду и уходил, не расплатившись. Похищенное он сбывал, а денежные средства тратил,сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Общий ущерб составил около 12 тысяч рублей.Отмечается, что вфевралеон ужепривлекался к административной ответственностизамелкое хищение.И ему было известно, о том, что он будет привлечен к уголовной ответственности.Теперьуголовное дело направлено в суд.