Его обвиняют сразу в 12 кражах.
Его обвиняют сразу в 12 кражах.
С
апреля по август текущего года молодой человек совершал хищения товаров из сетевых магазинов.
Брал
, когда поблизости никого не было, прятал под одежду и уходил, не расплатившись. Похищенное он сбывал, а денежные средства тратил,
сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Общий ущерб составил около 12 тысяч рублей.
Отмечается, что в
феврале
он уже
привлекался к административной ответственности
за
мелкое хищение.
И е
му было известно, о том, что он будет привлечен к уголовной ответственности.
Теперь
уголовное дело направлено в суд.