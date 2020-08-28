На заседании антитеррористической комиссии при главе администрации города Владимира обсудили дополнительные меры защиты городских мероприятий и выборов с учетом требований Роспотребнадзора.

На заседаниии антитеррористической комиссии при главе администрации города Владимира обсудили дополнительные меры защиты городских мероприятий и выборов с учетом требований Роспотребнадзора.Как сообщила пресс-служба мэрии г. Владимира, участники заседания обсудили, как мер по обеспечениюобеспечить безопасность выборов главы города и крупных праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний, и Владимирского полумарафона «Золотые ворота». Кстати, полумарафон станет первым крупным массовым мероприятием, которое пройдет во Владимире после снятия коронавирусных ограничений. В этом году кроме основных мер безопасности, необходимо учесть требования Роспотребнадзора. ДБудут обследованы объекты, продумана расстановка сил и средств, которые будут задействованы в охране порядка.В преддверии нового учебного года особое внимание уделено мерам по совершенствованию антитеррористической защищенности городских учреждений образования, результатам комиссионных проверок школ и дошкольных учреждений. Как отметила и.о. начальника управления образования Елена Маркова, во всех 143 образовательных организациях решены вопросы организации физической охраны, восстановления школьных ограждений, все школы оснащены кнопками экстренного вызова полиции и тревожной сигнализацией. В первые дни учебного года во всех школах пройдут специальные занятия по действиям при чрезвычайных ситуациях.О готовности к выборам доложили заместитель начальника УМВД России по городу Владимиру Надир Беляков и начальник МКУ «Управление гражданской защиты города Владимира» Борис Беликов. Планы на 11-13 сентября подготовлены с учетом практики сопровождения голосования по поправкам в Конституцию. Дополнительно уточнили вопросы обеспечения мер реагирования на чрезвычайные ситуации, порядок организации взаимодействия экстренных служб.