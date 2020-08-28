Этот адрес городским властям подсказал сюжет в программе «Вести-Владимир».

Этот адрес городским властям подсказал сюжет в программе «Вести-Владимир».Напомним, что Жалобы поступили от жителей в редакцию "Вестей" и на номер whatsapp +7-919-019-62-62. Они прислали нам свои фото и видео.Один из опасных адресов был именно в районе Центрального рынка. Не приведён в порядок участок на улице 10 октября. Много лет назад на этом месте сгорели несколько домов. Их обнесены забором, который значительно сократил пешеходную зону.И вот после сюжета «Вестей» ситуация с "заброшками" явно сдвинулась с места. Мы будем следить за ее развитием.