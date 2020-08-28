Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 27 августа (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 280

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 27 августа (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 280; больных с признаками внебольничной пневмонии – 22.По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 33 пациента с ОРВИ и 392 – с пневмонией.5445 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 27 августа – 21 человек.За период наблюдения в области отмечено 193 летальных случая.