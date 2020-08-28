Держимся, не умираем! Последние сутки во Владимирской области обошлись без летальных исходов среди пациентов с КОВИДом. Число умерших по-прежнему 193. Новых случаев заболевания — 25. Это

Держимся, не умираем! Последние сутки во Владимирской области обошлись без летальных исходов среди пациентов с КОВИДом. Число умерших по-прежнему 193. Новых случаев заболевания — 25. Это меньше, чем накануне, когда прирост был на 27 человек. Всего больных теперь 6 237. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (6 новых пациентов с диагнозом КОВИД). На втором