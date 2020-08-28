По данным на утро 28 августа Пво Владимирской области лабораторно подтверждили еще 25 случаев заболевания Covid-19. По данным Эти данные регионального управления Роспотребнадзора, шесть ..

По данным на утро 28 августаПво Владимирской области лабораторно подтверждили еще 25 случаев заболевания Covid-19. По данным Эти данные регионального управления Роспотребнадзора, шесть человек заболели во Владимире, 5 – в Гусь-Хрустальном, 4 – в Вязниках, 3 – в Коврове, 2 – в Муроме, по 1 – в Александрове, Меленках, Петушках, Собинке и Суздале.Всего в области зарегистрировано 6237 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Во Владимире заразились 1050 человек, 898 – в Гусь-Хрустальном, 681 – в Петушках, 587 – в Муроме, 542 – в Коврове, 469 – в Александрове, 318 – в Вязниках, 313 – в Собинке, 297 – в Юрьеве-Польском, 214 – в Кольчугино, 189 – в Меленках, 160 – в Судогде, 140 – в Киржаче, 115 – в Суздале, 82 – в Камешково, 65 – в Радужном, 59 – в Красной Горбатке, 58 – в Гороховце. Предприняты все необходимые меры по определению круга лиц, с которыми контактировали заболевшие.5445 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 27 августа – 21 человек.Всего в области отмечено 193 летальных случая.Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 27 августа (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 280; больных с признаками внебольничной пневмонии – 22. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 33 пациента с ОРВИ и 392 – с пневмонией.Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает: если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом.Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.