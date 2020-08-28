Август - время собирать урожай и в тоже время август - начало посевной. Речь о севе озимых культур. К нему приступили в районах области. О ходе работ "Вестям" рассказал директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

Август - время собирать урожай и в тоже время август - начало посевной. Речь о севе озимых культур. К нему приступили в районах области. О ходе работ "Вестям" рассказал директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства администрации Владимирской области:- Всего в этом году планируется посеять 32000 гектаров. Это примерно на уровне прошлого года. Больше и не требуется, потому что на сегодня сформирована оптимальная структура посевных площадей, и озимые в ней занимают примерно 40% от общей площади зерновых культур. На сегодняшний день посеяно порядка 4000 гектаров, это примерно 12% от того, что запланировано. Самые большие посевные площади у нас традиционно Юрьев-Польский, Суздальский районы. Там площадь посева - Суздальский 8000 гектаров, Юрьев-Польский почти 10000 гектаров. Все остальные районы, значительно меньше, в разы меньше