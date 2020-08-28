В год празднования 75-летия Победы будет создана единая интерактивная карта всех воинских захоронений и памятных объектов России.

В год празднования 75-летия Победы будет создана единая интерактивная карта всех воинских захоронений и памятных объектов России. Проект «Я.Помню» позволит сформировать объективную картину состояния военных мемориалов.Владимир Лялин, региональный координатор проекта "Историческая память": "Во Владимирской области более 1300 памятников, посвященных периоду Великой Отечественной войны. Уже более 500 объектов к настоящему времени оцифрованы. Процесс набирает обороты с каждым днем. На мой взгляд, это важный проект, который не дает нам забыть подвиг наших дедов и прадедов."Мария Рыбина. активист проекта "Историческая память" (г. Кольчугино): "Любой житель нашей огромной страны может зайти в этот электронный реестр и посмотреть на фотографии этого памятника, узнать, кто его архитектор, когда был заложен первый камень, посмотреть на его геолокацию, а потом приехать и своими глазами сравнить с тем, что есть в реестре."Работа по внесению объектов на интерактивную карту планируется завершить в ближайшие дни, к 75-летию окончания Второй Мировой войны. На карте будет и совершенно новый объект. Мемориал установлен в деревне Литвиново Кольчугинского района.Татьяна Чебурова, общественный активист: "Эта инициатива родилась на сельском сходе 18 ноября 2019 года. Автор инициативы – сельский староста Волкова Нина Ивановна. И уже 8 мая, к юбилею Победы мемориал был установлен".