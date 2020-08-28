Кольчугинсой прокуратурой проведена проверка передвижного зоопарка временно осуществляющего деятельность на территории города

Кольчугинсой прокуратурой проведена проверка передвижного зоопарка временноосуществляющего деятельность на территории города Кольчугино. По итогам проверки были выявлены грубые нарушения законодательства. Так, были зафиксированы факты нарушения условий хранения кормов, вход в зоопарк не был оборудован подходом, доступным для маломобильных граждан, отсутствовали утвержденные правила посещения.Индивидуальным предпринимателем не были приняты меры по воспрепятствованию несанкционированного доступа посторонних лиц и животных. А животные зоопарка небыли в достаточной степени изолированы и могли представлять опасность для окружающих.Установлено, что договор на вывоз и утилизацию отходов и продуктов жизнедеятельности питомцев со специализированной организацией не заключался. Они утилизировались в мусорные урны, предназначенные для обслуживания населения города.Выявлено также, что лица, задействованные в работе с животными, не имели соответствующего образования, квалификации или профессиональной подготовки и опыта работы.В этой связи в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.