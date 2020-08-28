В среду и вторник горели дома и машины

Число пожаров во Владимирской областии не уменьшается. Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, накануне самый большой пожар случился в Собинке. Горел призывной пункт на ул. Димитрова. Пожар был ликвидирован на площади 450 кв. м.Вчера ночью пожар случился в магазине «Капитан» , г. Владимир, ул. Балакирева, д. 25 А. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар был ликвидирован на площади 1 кв. м. К счастью, очаг был небольшой, погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 7 единиц техники, 22 человека.В это же время тушили большой пожар в частном жилом доме Гороховецком районе, в д. Мураково, д. 17. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар был ликвидирован на площади 80 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 4 единиц техники, 15 человек.Ближе к утру в Вязниках загорелись два автомобиля ул. Озерная, д. 1. Возможно, это был поджог. Еще две машины сгорели накануне - вечером 27 августа. Пожар в результате ДТП случился в д. Болдино, 140 км. трассы М 7. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение, имеются пострадавшие.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности! В случае пожара звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).