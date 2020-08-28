Жители Мурома и Киржача выразили слова благодарности в адрес полицейских.

Нередко сотрудники полиции становятся участниками экстремальных ситуаций, в которых ценой секундного промедления может стать чья-то жизнь.Вечером 15 августа в Муроме инспекторы ГИБДД МО МВД России «Муромский» Юрий Гудков и Михаил Большаков, находившиеся на маршруте патрулирования, обратили внимание на густой дым и пламя, возвышавшиеся над жилым сектором. Подъехав ближе, инспекторы увидели, что на частной территории горит баня, в нескольких метрах от которой находится жилой дом. Быстро оценив ситуацию, полицейские направились к дому, одновременно сообщая о происходящем в дежурную часть и экстренные службы.В одной из комнат инспекторы обнаружили пожилого мужчину, который дезориентировался и не мог самостоятельно выбраться из помещения, уже наполненного едким дымом от горящей рядом постройки. Юрий Гудков и Михаил Большаков вывели мужчину на улицу и, оказав необходимую помощь, до момента прибытия медиков разместили его в служебном автомобиле. Затем полицейские отбуксировали на безопасное расстояние автомобиль, припаркованный во дворе. В результате пожара баня и деревянный дом были полностью уничтожены. Спасенный мужчина сейчас находится у родственников.Двумя днями позже в похожей ситуации оказались сотрудники полиции в Киржаче.Сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило в дежурную часть Отделения МВД России по Киржачскому району 17 августа около четырех часов дня.Прибывшим к месту происшествия сотрудникам патрульно-постовой службы Андрею Апполонову, Алексею Давтяну и Аслану Наврузбекову граждане рассказали, что в горящей квартире на первом этаже находится мужчина. Войти в помещение через дверь подъезда было невозможно из-за сильного задымления. Полицейские предприняли попытку попасть в дом через окно. К этому моменту подъехала бригада пожарных, вместе с которыми сотрудники полиции вошли в квартиру и спустя несколько минут на руках вынесли пожилого хозяина квартиры, не сумевшего самостоятельно её покинуть в силу возраста и состояния здоровья. После осмотра медиками мужчину забрали родные.Родственники мужчин, которым оказали помощь полицейские, адресовали слова благодарности, отметив, что оперативные действия сотрудников помогли избежать беды.В настоящее время решается вопрос о поощрении отличившихся полицейских.