Подробнее с условиями получения субсидии можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства

Владимирская область вошла в число 27 регионов страны, где рынок газомоторного топлива планируется развивать в первую очередь. Постановлением администрации Владимирской области № 546 от 24 августа 2020 года установлен порядок предоставления субсидии на переоборудование транспортных средств на газомоторное топливо. Субсидии будут предоставляться из областного бюджета. И не владельцу транспортного средства, который переоборудовал его для использования природного газа в качестве топлива, а организации или индивидуальному предпринимателю, выполнившим эти работы.В зависимости от категории транспортного средства размер субсидии варьируется от 27 до 200 тысяч рублей.Потенциальный получатель субсидии должен соответствовать минимальным квалификационным и иным требованиям, а также должен быть внесён в реестр лиц, выполняющих переоборудование. Этот реестр формирует Департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, субсидии предоставляются им же. Подробнее с условиями получения субсидии можно ознакомиться на сайте департамента.В зависимости от категории транспортного средства размер субсидии варьируется от 27 до 200 тысяч рублей.