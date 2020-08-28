Владимирская область вошла в число 27 регионов страны, где рынок газомоторного топлива планируется развивать в первую очередь

- Напомню, что Владимирская область вошла в число 27 регионов страны, где рынок газомоторного топлива планируется развивать в первую очередь. Перед субъектами Российской Федерации ставятся задачи увеличить потребление природного газа как моторного топлива – более экологичного и дешёвого в сравнении с нефтепродуктами, а также увеличить парк транспорта на природном газе и расширить соответствующую инфраструктуру», – отметил врио заместителя Губернатора Роман Годунин.Порядок предоставления субсидии из областного бюджета на переоборудование транспортных средств на использование природного газа (метана) определен Постановлением администрации Владимирской области № 546 от 24 августа 2020 года.Субсидия будет предоставляться не владельцу транспортного средства, который переоборудовал его для использования природного газа в качестве топлива, а организации (индивидуальному предпринимателю), выполнившей эти работы. При этом, потенциальный получатель субсидии должен соответствовать минимальным квалификационным и иным требованиям, а также должен быть внесён в реестр лиц, выполняющих переоборудование. Этот реестр формирует Департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, субсидии предоставляются им же. Подробнее с условиями получения субсидии можно ознакомиться на сайте департамента.