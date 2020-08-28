Число активных случаев болезни продолжает расти.

Число активных случаев болезни продолжает расти.Уже месяц как количество вновь заболевших за сутки превышает количество выздоровевших за то же время. за минувщие 24 часа прибавилось 25 больных.Напомним, что в первой половине июля из больниц выписывали по сто и более человек в день.При этом уже третий день подряд в регионе не регистрируются новые смерти от коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии умерли 193 человека.Всего в области заболело 6237 человек. Большинство из них - 5445 - уже выздоровели.