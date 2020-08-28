В регионе за сутки на 28 августа лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
В регионе за сутки на 28 августа лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
5 случаев в Гусь-Хрустальном,
6 - во Владимире,
1 - в Меленковском районе,
2 - в округе Муром,
4 - в Вязниковском
районе
,
1 - в Александровском
районе
,
3 - в Ковровском
районе
,
1 - в Петушинском
районе
,
1 - в Собинском
районе
,
1 - в Суздальском
районе
.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6237 случаев заболевания.
1050 - во Владимире,
898 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
681 - в Петушинском
районе
,
587 - в о. Муром,
542 - в Ковровском
районе
,
469 - в Александровском
районе
,
313 - в Собинском
районе
,
318 - в Вязниковском
районе
,
297 - в Юрьев-Польском
районе
,
214 - в Кольчугинском
районе
,
189 - в Меленковском
районе
,
160 - в Судогодском
районе
,
140 - в Киржачском
районе
,
115 - в Суздальском
районе
,
82 - в Камешковском
районе
,
65 - в Радужном,
59 - в Селивановском
районе
,
58 - в Гороховецком
районе.