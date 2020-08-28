Больше всего - 1050 - во Владимире

Больше всего - 1050 - во Владимире,898 - в Гусь-Хрустальномрайоне681 - в Петушинскомрайоне587 - в о. Муром,542 - в Ковровскомрайоне469 - в Александровскомрайоне313 - в Собинскомрайоне318 - в Вязниковскомрайоне297 - в Юрьев-Польскомрайоне214 - в Кольчугинскомрайоне189 - в Меленковскомрайоне160 - в Судогодскомрайоне140 - в Киржачскомрайоне115 - в Суздальскомрайоне82 - в Камешковскомрайоне65 - в Радужном,59 - в Селивановскомрайоне58 - в Гороховецкомрайоне.на 28 августа лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.5 случаев в Гусь-Хрустальном,6 - во Владимире,1 - в Меленковском районе,2 - в округе Муром,4 - в Вязниковскомрайоне1 - в Александровскомрайоне3 - в Ковровскомрайоне1 - в Петушинскомрайоне1 - в Собинскомрайоне1 - в Суздальскомрайоне