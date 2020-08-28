Центр предназначен, в том числе, – для помощи переболевших коронавирусом COVID 19. Он порадует жителей региона комфортными условиями и доступными ценами.

Центр предназначен, в том числе, – для помощи переболевших коронавирусом COVID 19. Он порадует жителей региона комфортными условиями и доступными ценами.Инициатором строительства уникального реабилитационного центра выступил сам председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Осмотреть стройплощадку учреждения, расположенную в селе Дугино, вместе с ним приехал губернатор Смоленской области Алексей Островский.Строительство центра проходит в рамках благотворительного проекта. Он предназначен, в первую очередь, – для реабилитации людей после болезней по доступным ценам, поэтому воспользоваться его услугами смогут граждане с невысоким доходом. В частности, здесь жители смогут пройти курс восстановления после коронавирусной инфекции.Вячеслав Володин отметил, что организационно-правовой формой центра не случайно была выбрана именно некоммерческая организация: вся прибыль будет тратиться на развитие и повышение качества и количества услуг.Председатель Госдумы добавил, что центр также будет хорошим местом для отдыха и поднятия настроения. В этом посетителям помогут чистый воздух и находящаяся неподалеку река."И мы здесь все зонировали, в том числе, для того, чтобы друг другу никто не мешал. Если человек хочет просто приехать, воздухом подышать, на велосипеде покататься, провести несколько дней, – это одна ситуация. Если лечиться, то это другая ситуация. Здесь все это предусмотрено", – подчеркнул Володин.В центре смогут одновременно находиться до 200 посетителей. К их услугам, – терапия минеральными водами в бальнеологическом отделении, двухместные номера, спортзал и бассейн с тремя плавательными дорожками по 25 метров в длину. Кроме того, в настоящее время на территории центра возводят Ледовую арену и Культурный центр. В ближайшее время начнется строительство трех жилых корпусов, в каждом из которых будет по семь блок-секций.