ВТБ меняет ставки в линейке автокредитования «ЭкстраЛайт». При онлайн-оформлении заявки на сайте ставка по самым популярным условиям с личным страхованием жизни снижается до исторически ..

ВТБ меняет ставки в линейке автокредитования «ЭкстраЛайт». При онлайн-оформлении заявки на сайте ставка по самым популярным условиям с личным страхованием жизни снижается до исторически минимальных значений – 6,5% для новых автомобилей и 6,4% – поддержанных. Минимальная ставка по кредиту при включении всех страховых и сервисных услуг и подаче заявки онлайн для новых автомобилей составит 1%, для подержанных – 0,4% годовых.«Спрос на автомобили постепенно восстанавливается – в июле клиенты приобретают машины в кредит в 3 раза чаще, чем в апреле, и число сделок уже почти достигло значений самого активного месяца года – марта. Актуальным в последнее время становится онлайн-кредитование. Поэтому мы предлагаем наиболее выгодные условия покупки автомобиля в кредит именно при оформлении заявки на сайте банка. Таким заемщикам мы специально предоставляем дополнительный дисконт 1 п.п. Учитывая, что большинство клиентов выбирают автокредитование с приобретением личного страхования жизни, с новыми условиями ставка для них составит 6,5% при выборе нового авто и 6,4% – поддержанного, что значительно выгоднее кредитования наличными», – прокомментировал изменения Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» банка ВТБ.В случае, если клиент не планирует приобретать страховые или сервисные услуги, базовая ставка по программе для новых автомобилей снижена на 4 п.п. и составит 10,5%. При выборе страхования жизни к ней можно получить дисконт 3 п.п., страхования автомобиля по программе «Вместо КАСКО» – 4 п.п., карты «Автолюбитель» с сервисными услугами – дополнительную скидку 1,5 п.п. Заемщики, оформляющие заявку на кредит через сайт банка получат дополнительный дисконт 1 п.п. Таким образом, ставка по кредиту для клиентов составит 1% годовых.Для заемщиков, приобретающих подержанные автомобили в кредит базовая ставка по программе снижена на 5 п.п., до 10,9%. На нее тоже распространяется система дисконтов: при подаче заявки на сайте банка клиенту доступна скидка в размере 1 п.п., при выборе страхования жизни – 3,5 п.п., страхования автомобиля в рамках «ВместоКАСКО» – 5 п.п., карты «Автолюбитель» – 1 п.п. С учетом всех дисконтов ставка для клиента составит 0,4% годовых.Для зарплатных клиентов банка и тех, кто уже ранее кредитовался в ВТБ, дисконт в 1 п.п. к базовой ставке по программе применим вне зависимости от канала оформления заявки на кредит.