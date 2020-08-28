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<a href="https://33live.ru/novosti/28-08-2020-yaponskij-premer-ministr-obyavil-ob-otstavke-v-svyazi-s-sostoyaniem-zdorovya.html" target="_blank">Японский премьер-министр объявил об отставке в связи с состоянием здоровья</a> - В политической жизни Японии грядут серьезные изменения. Стало известно, что премьер-министр Синдзо Абэ покидает должность. По данным , решение политика связано с ухудшением состояния ..