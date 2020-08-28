Костюмы для съемок подготовили стилисты Модного приговора.
Юная певица из Коврова снялась в передаче Максима Галкина "Лучше всех" Алене Артемовой 12 лет, и она занимается в студии эстрадного вокала SOLO в городе Ковров, которой руководит Ангелина Карманова.
Она ездит на репетиции два раза неделю из родного города Камешково, но это не мешает молодому таланту раскрыться. Она уже выступала на площадках федеральных каналов. А в конце августа приняла участие в съемках шоу Максима Галкина «Лучше всех!».
Она выступила с мужским хором под руководством дирижёра Владимира Яцкевича песню Дорогой длинною», а также для шоу сняли общение певицы со знаменитым ведущим.
На съемках присутствовала и четырехлетняя сестренка Алены. Концертный наряд для Алены создали стилисты программы «Модный приговор», и девочке костюм достался в подарок. подготовили для Алёны концертный наряд, который потом, кстати, девочке и подарили. Из всего репертуара для неё была выбрана композиция «Дорогой длинною». Но пела её Алёна с поддержкой целого вокального ансамбля — мужского хора под руководством дирижёра Владимира Яцкевича. К слову, потом он подошёл к маме 12-летней вокалистки и признался, что ему было невероятно приятно работать с таким профессионалом.
На экраны телевидения выпуск программы «Лучше всех!» с участием Алёны Артемовой выйдет осенью.