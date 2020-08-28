Костюмы для съемок подготовили стилисты Модного приговора.

Юная певица из Коврова снялась в передаче Максима Галкина "Лучше всех" Алене Артемовой 12 лет, и она занимается в студии эстрадного вокала SOLO в городе Ковров, которой руководит Ангелина Карманова.Она ездит на репетиции два раза неделю из родного города Камешково, но это не мешает молодому таланту раскрыться. Она уже выступала на площадках федеральных каналов. А в конце августа приняла участие в съемках шоу Максима Галкина «Лучше всех!».Она выступила с мужским хором под руководством дирижёра Владимира Яцкевича песню Дорогой длинною», а также для шоу сняли общение певицы со знаменитым ведущим.На съемках присутствовала и четырехлетняя сестренка Алены. Концертный наряд для Алены создали стилисты программы «Модный приговор», и девочке костюм достался в подарок. подготовили для Алёны концертный наряд, который потом, кстати, девочке и подарили. Из всего репертуара для неё была выбрана композиция «Дорогой длинною». Но пела её Алёна с поддержкой целого вокального ансамбля — мужского хора под руководством дирижёра Владимира Яцкевича. К слову, потом он подошёл к маме 12-летней вокалистки и признался, что ему было невероятно приятно работать с таким профессионалом.На экраны телевидения выпуск программы «Лучше всех!» с участием Алёны Артемовой выйдет осенью.