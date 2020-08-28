Белорусский президент Александр Лукашенко совершает одну ошибку за другой. Своими действиями политик отпугивает даже сторонников, отметил журналист Дмитрий Гурневич.

Белорусский президент Александр Лукашенко совершает одну ошибку за другой. Своими действиями политик отпугивает даже сторонников, отметил журналист Дмитрий Гурневич.Политолог перечислил главные промахи Александра Лукашенко за последние месяцы. Сначала глава Белоруссии грозил граждан российской оккупацией, но это ни к чему не привело.После выборов президента 9 августа Лукашенко начал активно бороться с оппозиционерами. Всех несогласных с режимом лишали работы, подвергали избиениям и пыткам.Кульминацией стал выход президента в бронежилете и с автоматом в руках. Лукашенко хотел внушить страх протестующим, но вместо этого только рассмешил их.Теперь же политик пугает народ своим коллегой Владимиром Путиным. При том, что недавно Лукашенко сам говорил, что если российские солдаты появятся в Белоруссии, то неизвестно, чью сторону они примут.По мнению Гурневича, даже у сторонников лидера пропали любые иллюзии насчет "защитника суверенитета". "От ошибок за эти месяцы уже просто глаза болят", – подчеркнул он.23 Авг 2020 в 10:38 PDTРанее Владимир Путин сообщил, что по просьбе коллеги . При этом президент отметил, что правоохранителей отправят в соседнюю страну только, если экстремисты начнут разбой.Политик добавил, что Россия ведет себя сдержаннее по отношению к Белоруссии, чем западные страны. Владимир Путин выразил надежду, что помощь стране не понадобится, и политический кризис будет решен мирным путем.