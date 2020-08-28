Ночью, после тяжелой болезни, ушла из жизни руководитель пресс-службы, старший помощник руководителя управления Следственного Комитета Российской Федерации по Владимирской области, полковник Ирина Александровна Минина.

очью,после, тяжелой болезниушлаиз жизнируководитель пресс-службы,старший помощник руководителя управления Следственного Комитета Российской Федерации по Владимирской области,полковникИрина Александровна Минина.Без преувеличения она была не только выдающимся профессионалом, но и настоящим другом для нашей редакции и для всех журналистов региона. Она давала нам свои личные телефоны для связи и просто говорила: «Я доступна всегда». И не было случая, чтобы хоть кто-то получил от нее отказ в информации. Какой бы острой, горячей или «неудобной» была затронутая тема.Еёсамоотверженное служение делу законности и правопорядка, своевременному оповещению общественности в этих вопросах, человечность и отзывчивость Ирины Александровны останутся, пожалуй, непревзойденными примером для всех нас.ГТРК «Владимир» приносит свои самые искренние соболезнования родным и близким Ирины Мининой, всем, кто был с ней знаком.