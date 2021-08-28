Наращивание объемов прокачки нефти за счет расширения трубопровода на черноморском побережье может привести к катастрофе, предупреждают экологи.

Наращивание объемов прокачки нефти за счет расширения трубопровода на черноморском побережье может привести к катастрофе, предупреждают экологи.Экологическая катастрофа произошла 7 августа в акватории Черного моря. На выносном погрузочном причале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вылилось огромное количество нефти. Точное количество потерянного топлива сейчас выясняют специалисты. Под угрозой оказалась уникальная флора и фауна Черного моря. Биологи утверждают, что на восстановление уйдут годы.В Институте космических исследований РАН подчеркнули, что нефтяное пятно растянулось на 19 км. Это видно по снимкам из космоса. Речь может идти о разливе площадью 80 кв. км, в том время как КТК заявило всего лишь о 200 кв. м. Если оценки учёных окажутся верными, то компания занизила реальные цифры в 400 тысяч раз.Официальная причина происшествия – разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора. Экологи подчеркивают, что нефтепровод эксплуатировался нещадно ради увеличения доходов компании. Очевидно, в этих условиях катастрофа рано или поздно должна была случиться.Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко тоже заявила, что оборудование долгое время эксплуатировалось без капитального ремонта и было изношено."Сменился подрядчик в этом году, буквально в марте текущего года. А предыдущий, кто эксплуатировал, туда вообще не вкладывался", – отметила вице-премьер.На этом фоне руководство КТК решает расширить нефтепровод и увеличить объемы прокачки топлива. Специалисты предупреждают, что итог может быть плачевным: новые аварии из-за изношенности системы и еще больше выбросов нефти. В акватории Черного моря снова может произойти экологическая катастрофа.Кандидат географических наук, эколог с 40-летним стажем Ирина Черкашина назвала сложившуюся ситуацию абсурдной. По мнению эксперта, КТК ставит на первое место получение наибольшей прибыли:"Каспийский Трубопроводный Консорциум, допустивший чудовищную по последствиям аварию, прокачивает по 67 млн. тонн нефти в год. <...> В официальных планах КТК – к 2023 году прокачивать до 80 млн. тонн нефти в год. Мотивация компании предельно проста и понятна – увеличиваются объемы, увеличивается и прибыль. Говорить об экологических последствиях и социальной ответственности бизнеса не приходится на фоне недавнего фокуса с занижением данных по разливу нефти в сотни тысяч раз. <...> При объемах прокачки в 90 млн. тонн авария будет уже не бедствием, а полномасштабной катастрофой, которая погубит целый регион".Также эколог подчеркнула, что во время аварии пострадали морские животные и растения. Нефтяная пленка покрыла водную гладь и остановила доступ кислорода в водную толщу. Она отметила, что катастрофа может иметь длительные последствия: под угрозой реликтовые можжевеловые редколесья.Член Общественного совета по экологической безопасности при администрации Новороссийска и вовсе обвинила КТК в нарушении российского законодательства."Вы знаете, что КТК так и не получил разрешение на строительство своей трубопроводной системы? Для этого нужно было получить положительное заключение федеральной экологической экспертизы проекта. Этого решения нет, но это не помешало им приступить к строительству и благополучно его завершить. До сих пор на руках у КТК только разрешение на продолжение разработки ТЭО проекта. Поэтому все объекты КТК в Новороссийске – обыкновенный самострой".