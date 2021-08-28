28.08.2021

2021-08-28 17:45:04

Муромлянка нашла подлинную версию еще не изданного романа Буссенара

Еще одно всероссийское событие в эту субботу НОЧЬ Кино. Много нового о кино весь день сегодня во владимирской областной библиотеке для детей и молодежи уже с 9 утра. А у нас тоже любопытный факт: вы знаете , что не существует ни одной экранизации ни одного произведений Луи Буссенара. Французский классик приключенческой литературы - загадка и сегодня. И разгадать её взялась муромская поэтесса.



Буссенар - самоубийца. Выдумка или реальность? Неужели любимый писатель детства, произведениями которого зачитывались подростки, мог покончить с жизнью? Именно с этого мучительного вопроса и началась исследовательская работа муромлянки Елены Трепетовой. Поклонница авантюрной литературы и Буссенара ради него даже выучила французский язык. Елена Трепетова. поэтесса, переводчица, автор статей о Буссенаре: “Во мне родился тот самый исследователь. Я решила узнать всё о его жизни...И опровергнуть версию истории его жизни, которая наводнила в то время интернет”.



Бум интереса к приключенческому жанру пришелся на начало 90-х. Забытых в советское время авторов начали издавать массовыми тиражами- в их числе Жюль Верн, Дюма и, конечно, Буссенар. В областной научной библиотеке Владимира хранят издания именно из 90-х. Елена Осипова заведующая отделом гуманитарной литературы: «Он умер в 1910 году. И после его смерти, в царской России было издано большое собрание сочинений в 40 томах. Представляете какой масштаб Луи Буссенар сравним по производительности труда с таким маститым автором как Александр Дюма. 40 томов было издано, но, к сожалению, у нас в фонде ни одного издания 1911 года нет».



Мир Буссенара- не выдуманные истории, а скорее документальные. С описанием невероятных приключений французов в самых экзотических уголках земного шара: в Австралии, в Южной Африке, в Центральной Африке, Южной и Северной Америке. Это отражение времени - тяги к путешествиям, новым открытиям, покорению морей и изучению народов. Елена Трепетова. поэтесса, переводчица, автор статей о Буссенаре: “Может быть, присочинил в своей жизни, может быть, он не был в Австралии. Но все-таки у него была полугодовая командировка в Южную Америку, в Гвиана, где он не только исследовал условия жизни заключенных, а это была сама каторга, но и подолгу углублялся в джунгли, среди индейцев и чернокожих племен”.



Елена Трепетова - юрист по специальности. Но выбрала работу в муромской газете. Поняла, что в жизни гораздо увлекательнее заниматься исследованиями, поиском потерянных текстов, разгадыванием тайн прошлого. И какой восторг, когда именно в 90-е ей - муромской поэтессе - удалось найти полную, подлинную версию еще не изданного романа Буссенара, чьи главы были известны лишь в дореволюционных переводах. Елена Трепетова. поэтесса, переводчица, автор статей о Буссенаре: “И в течение четырех лет я буквально одна искала данное произведение по всем возможным источникам, либо упоминания, либо сам текст, по старинным французским газетам и так далее, а, к сожалению, мои коллеги во Франции меня не поддержали, потому что решили что все это россказни, что такого романа он никогда не писал”.



В 2015-м в оцифрованном варианте старинной французской газеты Елена увидела долгожданную рукопись - подлинник книги "Монмартрская сирота". Это - настоящий шедевр, говорит Елена, симбиоз захватывающего вестерна и авантюрного романа, который ни на миг вас не отпускает. "Монмартрская сирота" издана сегодня во Франции и выглядит вот такой увесистой книгой. И очень жаль, что на русский так и не переведена. Между тем муромская переводчица продолжает поиск неизвестных фактов из жизни романиста. Её биографическое расследование уже появилось на страницах французского журнала “Рокамболь” и в издании книги "Похититель бриллиантов" за 2019 год. Это дополненная версия биографии писателя после автора единственной книги о Буссенаре - француза Тьери Шеврие. Елена Трепетова. поэтесса, переводчица, автор статей о Буссенаре: “Работаю над вторым томом, хочется сделать такую же шикарную книгу "Азбука" . Это с романами "Ледяной Ад" и "Капитан Сорвиголова"



В последнее время муромлянка взялась за разгадывание еще одной литературоведческой загадки. Она связана с именем мало кому известного романиста Анри Летюрка. Подлинный ли это человек, или под этим псевдонимом скрывался сам Луи Буссенар? И если это так, то какую цель он преследовал? Гипотезы уже существуют. Будем ждать и развязки. Татьяна Воронцова. Екатерина Таманова. Семён Карпов. Вести - Владимир.