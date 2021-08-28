При проведении личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты предмет, похожий на пистолет, и патроны в количестве 8 штук...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО совместно с сотрудниками уголовного розыска задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия и патронов.Сотрудниками полиции на улице Грина был остановлен автомобиль «Киа», в котором находились водитель и пассажир. Во время проверки документов у водителя пассажир стал заметно нервничать. При проведении личного досмотра у него были обнаружены и изъяты предмет, похожий на пистолет, и патроны в количестве 8 штук. Разрешения на ношение и хранение оружия у мужчины не имелось. Он был доставлен в ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы для дальнейшего разбирательства.Согласно проведенному исследованию изъятый предмет является пистолетом без маркировочных обозначений, переделан самодельным способом из сигнального пистолета «МР-371» и относится к нестандартному нарезному короткоствольному огнестрельному оружию. Изъятые патроны могут быть использованы для стрельбы в различных видах нарезного огнестрельного оружия. Также установлено, что гражданин находился в федеральном розыске за совершение грабежа в Ростовской области.По данному факту дознанием ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56