Активное участие в мероприятиях принимают члены общественного совета и народные дружинники.

В преддверии нового учебного года сотрудники полиции региона проводят мероприятия по пропаганде безопасного поведения на дорогах и профилактике детского травматизма.В последнюю смену в оздоровительном лагере «Зеленые дубки» сотрудники ОГИБДД Отд МВД России по Гороховецкому району совместно с педагогами провели игру «Авторалли».Проверить, как родители и совсем юные участники дорожного движения ориентируются в дорожной обстановке сотрудникам полиции помогали клоун Клепа с волшебным «цветиком-семицветиком» и члены народной дружины. В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» к участию в мероприятиях присоединились и члены общественного совета при Отд МВД России по Гороховецкому району.Игра состояла из нескольких этапов, имитирующих дорожные ситуации. Участник заранее подготовили муляжи автомобилей. В ходе игры ребята отгадывали тематические загадки, а инспектор ГИБДД проверял правильность ответов.Всем участникам мероприятия вручили памятки «Юного пешехода».Также сотрудниками полиции продолжены профилактические рейды в местах массового скопления подростков. На детских спортивных площадках с ребятами провели беседы о безопасном поведении и использовании вело- и мототранспорта.