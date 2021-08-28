Мужчина написал донос на полицейского, а в итоге сам стал фигурантом уголовного дела. 38-летнего жителя Гусь-Хрустального признали виновным в заведомо ложном доносе о совершении

Мужчина написал донос на полицейского, а в итоге сам стал фигурантом уголовного дела. 38-летнего жителя Гусь-Хрустального признали виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления (ч. 1 ст. 306 УК РФ). Как установили следствие и суд, 14 июля мужчина в пьяном виде обратился с заявлением в полицию. Он написал, что якобы полицейский похитил его имущество.