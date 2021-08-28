Почему одни детские площадки открывают – с музыкой и перерезанием ленточки, а до других никому нет дела? Футбольный корт в центре густонаселенного района на Ново-Ямской пришел в упадок и,

Почему одни детские площадки открывают – с музыкой и перерезанием ленточки, а до других никому нет дела? Футбольный корт в центре густонаселенного района на Ново-Ямской пришел в упадок и, кажется, уже давно. Григорий Кошкин, корреспондент 6 канала Теперь здесь полная разруха, валяется разный мусор. Двери в таком состоянии, что их даже не открыть, они врезаются