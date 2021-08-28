Во Владимирской области за весь период пандемии коронавирусом заболели 48 687 человек.

Коронавирус за минувшие сутки подтвержден у 181 пациента во Владимирской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано во Владимире — 27. В Ковровском районе выявлено 24 случая, в Гусь-Хрустальном районе — 22, в округе Муром — 19.Во Владимирской области за весь период пандемии коронавирусом заболели 48 687 человек. Из них 11 312 — во Владимире, 5698 — в Гусь-Хрустальном районе, 5245 — в округе Муром.Все пациенты находятся под наблюдением врачей, определен круг контактных лиц.