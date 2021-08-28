В сентябре в силу вступают законы о выплате больничных на детей до семи лет включительно и о так называемой гаражной амнистии. Об этом читателям своего телеграм-канала напомнил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

В сентябре в силу вступают законы о выплате больничных на детей до семи лет включительно и о так называемой гаражной амнистии. Об этом читателям своего напомнил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.Размер выплат больничных на детей будут составлять 100% среднего заработка независимо от стажа. "Это последовательный шаг по поддержке семей с детьми", – подчеркнул председатель ГД.Он напомнил, что поддержка семей с детьми, защита материнства и отцовства – один из приоритетов работы депутатского корпуса.Также председатель ГД выделил закон о "гаражной амнистии". Некоторые гаражи построены еще в советское время, граждане продолжают ими пользуются.Но юридически такие постройки не оформлены. Из-за этого продать или передать их по наследству невозможно, объяснил суть проблемы спикер.Депутаты устранили этот правовой пробел – теперь граждане смогут оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся гаражи. Процедура бесплатна."Это справедливое решение", – заявил Володин.