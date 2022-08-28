Есть 7 признаков того, что для мужчины вы лишь запасной вариант или очередная дамочка с тугим кошельком. И вот они!

Есть 7 признаков того, что для мужчины вы лишь запасной вариант или очередная дамочка с тугим кошельком. И вот они!Манипулировать другими может любой человек, вне зависимости от пола. Вот только влюбленная женщина вряд ли сразу заметит, что её попросту используют. Когда в животе порхают бабочки, а звезды высвечивают в облаках его имя, сложно понять, что всё идёт не так.Признак 1. Финансовая феяЕсли вы постоянно платите за мужчину, он живет в вашей квартире за ваш счет, даже не имея постоянного места работы, значит, вы пригрели на груди альфонса. Но, возможно, все тоньше в разы. Ваш партнер просто использует ваши профессиональные навыки, время и деловые связи, чтобы решить свои проблемы. Вы по доброте душевной помогаете, но, когда поддержка и совет требуются вам, от альфонса вы получаете полный ноль. Просто задайте себе вопрос: "Что я делаю рядом с мужчиной, который ресурсно слабее?"Признак 2. Удобная со всех сторонВы и горничная, и повар, и личный психоаналитик? А также дизайнер, стилист, порой парикмахер, няня, учитель, водитель, секретарь? Вы исполняете огромное количество функций, но вам даже обычного "Спасибо!" не говорят? Поздравляю, вы очень удобная женщина. При этом не вы инициатор встреч. Это мужчина назначает свидание, когда ему хочется. А если не хочется или уже перехотелось, то ничего не будет. Ни встреч, ни телефонных звонков. Может, пора прекратить быть очень удобной женщиной и бесплатной обслугой?Признак 3. Проповедник полигамииЕсли с самого начала мужчина проповедует полигамию, есть повод крепко задуматься. А так ли вы уж нужны ему? Скорее всего, это просто очередной нехороший человек, который решил завести любовницу и прикрыть походы налево модненьким трендом. Признайтесь честно, вы попали в любовный треугольник, где вас кормят обещаниями. "Завтра все измениться, вот увидишь!" – говорит он, и… Ничего не меняется. Вы можете потратить годы на такого мужчину, а ему просто удобно пользоваться двумя (а то и более) женщинами сразу.Признак 4. Бесплатный психоанализЕсть такой тип мужчины, который приходит к вам поплакаться в жилетку. Потому что у него все плохо! На работе не уважают, начальник не повышает зарплату, жена подает на развод, дети конфликтуют. Вы утешаете бедолагу, возможно, иногда радуя его сексом. А он потом исчезает на длительный срок, пока опять не станет плохо. На бесплатный психоанализ он является всегда с одной и той же историей. Может, хватит это терпеть? Либо берите деньги за работу психолога, либо гоните манипулятора взашей.Признак 5. Интимные услугиКогда вам кажется, что без секса вы мужчине не интересны, то вам не кажется. Встречаются такие представители сильного пола, для которых от женщины требуются только интимные услуги. Но к профессионалкам они обращаться не хотят, это же аморально, да и дорого. А вот потребовать секса за ужин на первом свидании – для некоторых мужчин это норма. И уж если вы начали встречаться с подобным экземпляром, то приготовьтесь, что вас слушать не будут. Просто, а ну быстро разделась – и в койку!Признак 6. Эмоциональные качели и прессингСегодня он дарит цветы, читает стихи, водит по ресторанам и с гордостью представляет своим приятелям как любовь всей жизни. А завтра он замолкает, не отвечает на сообщения. Или же внезапно начинает вас прессовать, критиковать, давить авторитетом, оправдывая своё поведение якобы заботой о вас. Так мужчина вами манипулирует, используя метод эмоциональных качелей и взращивая чувство вины. Чередуя романтику с равнодушием и кнут с пряником, он разжигает страсть, воспитывает привязанность и тешит своё эго. Лучше бегите!Признак 7. Ваше самочувствиеЕсли во время и после встреч с мужчиной вы чувствуете себя разбитой и расстроенной, настроение стремится к нулю, значит, все идет не тем пуем. Просто успокойтесь и проанализируйте ваши отношения. А не обладает ли ваш партнёр одним или двумя вышеперечисленными признаками? Возможно, вы просто связались не с тем мужчиной.