Напомним, что накануне столица Владимирской области отметила 1032-ой день рождения.

День города во Владимире завершился 7-минутным . Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Его запускали в районе Студёной горы. Красочный фейерверк начался сразу после концерта на Соборной площади в 22 часа. За салютом наблюдали тысячи горожан. Иллюминацию можно было увидеть с разных точек исторического центра.Владимирцы уже активно делятся в соцсетях кадрами, на которых яркие вспышки раскрашивают вечернее небо. Часть горожан снимали зрелище находясь на улице, а некоторые, по привычке, смотрели за действом из окон и балконов квартир.Напомним, что накануне столица Владимирской области 1032-ой день рождения.