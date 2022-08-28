В субботу, 27 августа, состоялись матчи 8 тура предварительного этапа первенства 2022/2023 в группе...

В субботу, 27 августа, состоялись матчи 8 тура предварительного этапа первенства 2022/2023 в группе 2.2 второй лиги.ФК "Муром" встретился на поле с дзержинским «Химиком».Муромляне проводили игру в гостях.«Муром» в матче в Дзержинске первым открыл счёт на 15 минуте встречи. Точный удар по воротам хозяев нанёс Александр Волков. На 33 минуте преимущество увеличил Сергей Запалацкий. Незадолго до конца первой половины игры хозяева отыграли один мяч. Больше забитых голов болельщики не увидели. Итог 2:1 победа «Мурома».Фото: https://www.pxfuel.com/