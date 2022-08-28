Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 29 августа по 4 сентября 2022 года.

Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 29 августа по 4 сентября 2022 года.Теперьуже официально: осень на этой неделе начинает и выигрывает. Но какого-торезкого рывка, конечно же, не будет. Энергия, работоспособность изаинтересованность в делах будут расти постепенно и незаметно, вместе с Луной. А1 сентября – приятное совпадение – мы получим от планет хороший заряд энергии.Пригодится в учебе и работе!Трехпервых дней недели должно хватить для подготовки и окончательного закрытияавгустовских тем: кому-то надо сдать отчет, а кто-то только возвращается сканикул. Планеты с понедельника по среду будут любезно помогать нам завершатьдела и готовиться к новому сезону.сентября Марс с Юпитером объединят усилия, чтобы расшевелить наши амбиции, и имэто удастся! День будет идеален для составления планов и списков: чемзаниматься, что изучать, куда двигаться нынешней осенью. Однако не обойдетсябез подводного камня.Старайтеськритически оценивать свои силы! Юпитер славится способностью все преувеличивать,так что если в вашем плане на сентябрь 15 книг к прочтению, куча онлайн-курсов,глобальный шопинг и несколько поездок за город, вам стоит остановиться иразделить все свои цифры на 2 или на 3.Ведьсентябрь 2022 – это месяц не про гонку за успехом. У него просто нетвозможности придать вам скорости! С 10 сентября длинный список ретро-планетпополнит Меркурий, и эта неделя будет последней, когда он идет прямо, хоть имедленно.Поторопитесьс покупками, походом к врачу, составлением расписания на месяц, оформлениемдокументов, заказом товаров через интернет, поиском работы, запуском проектов,переговорами, подачей заявок и прочими делами, в которых важна помощькоммуникатора – Меркурия.Выходныепостарайтесь провести активно. В субботу планеты выстроятся в причудливуюкомбинацию, которую астрологи называют «повозка». Она обещает помощь и везениев делах. А в воскресенье Марс займет королевский градус в Близнецах. В такиемоменты пассивный отдых вызывает диссонанс. Занимайтесь чем-то, не допускайтезастоя энергии. Так вы зададите верный вектор сентябрю!ОвенВсюнеделю Марс будет заряжать вас энергией и толкать вперед, что может помешатьдействовать осмотрительно. Возьмите за правило периодически останавливаться изадавать себе наводящие вопросы, чтобы прочувствовать реальность. Особоевнимание – личной жизни: там может назревать конфликт.ТелецМарсзаставляет вас активнее искать подработку или новые источники дохода, и тутнужно поторопиться – к 10 сентября вы должны определиться. В целом вы будетесправляться с новыми задачами, которые принесет сентябрь – энергии на этохватит. Хлопоты Тельцов-родителей увенчаются успехом.БлизнецыМарсв вашем знаке продолжает играть роль шила, которое не дает покоя и постоянноподбрасывает новые идеи. Покой вам только снится, и знаете, многие в зодиакевам бы позавидовали! Никакого застоя, вы мчитесь вперед. Главное – выбирайтедорогу, придерживайтесь основного направления.РакНаэтой неделе вы можете создать хороший задел на месяц и впоследствии на негоопираться. Успех возможен в учебе, продажах, поездках, чтении, переговорах,социальных проектах. Любые дела будут лучше удаваться, если вы не станете их обнародовать– сентябрь это месяц тихой закулисной работы.ЛевВам,в отличие от других, стоит сосредоточиться на окончании дел, а не на началеновых. Вспомните, что вы делали в августе, и подведите итоги. Однако и новыймесяц ставит перед вами свои цели, и хорошо бы за неделю успеть вникнуть в ихсуть, чтобы до 10 сентября придать им конкретики.ДеваМожновыдыхать! Конфликт между Солнцем в вашем знаке и Марсом на этой неделе сойдетна нет, что обязательно принесет вам облегчение. Все, что связано с работой иденьгами, будет отлично получаться, если вы сможете хладнокровно отметатьпредложения, которые слишком хороши, чтобы быть правдой.ВесыМеркурийв вашем знаке – главный игрок этой недели, но если в учебе и поездках он будетдействовать смело и четко, то в личной жизни наоборот – путать и затягивать в лабиринтобсуждений всего подряд. Берегите свои отношения, не давайте пустых обещаний ине преувеличивайте проблемы.СкорпионМарспоможет решать финансовые вопросы вроде оформления страховки или соц.пособия,но в зарабатывании денег придется рассчитывать только на свои силы. Неторопитесь что-то начинать – вам пока выгоднеезаканчивать и подводить итоги, а в выходные обязательно дайте телунагрузку.Стрелецсередине недели вы будете добиваться успеха на переговорах, консультациях, вделовом общении и на романтических свиданиях, но на пятницу такие дела неназначайте – вам будет сложно удерживать взятую планку. Зато выходные полностьюваши: что бы вы ни затеяли, все сложится удачно.КозерогВысможете улучшить условия, в которых живете или работаете. Если назреланеобходимость купить новый компьютер, стол или ортопедический матрас, сделайтеэто. Любое общение – по работе, в семье, с друзьями или любимым человеком –принесет позитивные сдвиги и доставит удовольствие.ВодолейЗвездывсе чаще напоминают вам о делах и темах 2021 года: возможно, придется что-тододелать или вынести оценку тем событиям. Не отмахивайтесь – пора закрытьвопрос. Тем более неделя обещает оказаться позитивной: у вас будет хорошеенастроение и поддержка звезд в учебе, развлечениях, покупках и в любви.РыбыУдачнаянеделя для заработков, особенно вторая половина, с четверга по воскресенье.Даже в выходные могут приходить предложения и запросы на ваши услуги. Уделитевнимание своим долгам, кредитам и налогам – проверьте, все ли в порядке. Домашниедела будут решаться на удивление легко, что порадует и вдохновит.