Опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации о выделении 14095,6 тысяч рублей на проведение проектных и изыскательских работ для строительства пожарно-спасательной станции в городе Суздале Владимирской области.

Распоряжение Правительства Российской Федерации о выделении 14 миллионов 95 тысяч 600 рублей на проведение проектных и изыскательских работ для строительства пожарно-спасательной станции в городе Суздале Владимирской области.Работы должны быть выполнены уже в текущем году. Средства поступят из резервного фонда Правительства Российской Федерации.