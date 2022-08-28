В Муроме полицейские задержали сообщников, подозреваемых в совершении кражи из гаража. В середине...

В Муроме полицейские задержали сообщников, подозреваемых в совершении кражи из гаража.В середине августа в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился 33-летний житель города Мурома. Мужчина сообщил о том, что неизвестные проникли в его гараж и похитили имущество на сумму более 20 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и местонахождение подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались трое безработных граждан в возрасте от 28 до 30 лет, сообщает УМВД России по Владимирской области.Установлено, что сообщники, находясь в одном из гаражно-строительных кооперативов на территории округа Муром с целью сбора металла, обратили внимание на гараж, ворота которого показались им не крепкими. Выбив дверь, они проникли в помещение, из которого похитили сварочный аппарат и электроинструменты, в том числе злоумышленники похитили и саму входную металлическую дверь.Чужое имущество фигуранты вывезли в пункт приема металла.Задержанные признались в содеянном. В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Фото: https://www.pxfuel.com/